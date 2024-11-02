Benfica, Portekiz Süper Ligi 10. haftasında geriye düştüğü karşılaşmada Farense'yi 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Carreras ve 54. dakikada Pavlidis kaydetti. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu mücadeleyi bir asistle tamamladı. Farense-Benfica maçının özetine ve Portekiz Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Portekiz Süper Ligi 10. hafta karşılaşmasında Benfica deplasmanda Farense'yi 2-1 mağlup etti.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Carreras ve 54. dakikada Pavlidis attı.
Farense'nin tek golünü 15. dakikada Poveda kaydetti.
Milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada ilk golün asistini yaptı.
Bu galibiyetin ardından Benfica puanını 22 yaparak 3. sırada yer aldı.
Kırmızı-beyazlılar, lider Sporting Lizbon ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi.