Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu asist yaptı: Benfica geriden gelerek kazandı | ÖZET

Kerem Aktürkoğlu asist yaptı: Benfica geriden gelerek kazandı | ÖZET

22:562/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Benfica üç puanı aldı.
Benfica üç puanı aldı.

Benfica, Portekiz Süper Ligi 10. haftasında geriye düştüğü karşılaşmada Farense'yi 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Carreras ve 54. dakikada Pavlidis kaydetti. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu mücadeleyi bir asistle tamamladı. Farense-Benfica maçının özetine ve Portekiz Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Portekiz Süper Ligi 10. hafta karşılaşmasında Benfica deplasmanda Farense'yi 2-1 mağlup etti.


Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Carreras ve 54. dakikada Pavlidis attı.


Farense'nin tek golünü 15. dakikada Poveda kaydetti.


Milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada ilk golün asistini yaptı.


Bu galibiyetin ardından Benfica puanını 22 yaparak 3. sırada yer aldı.


Kırmızı-beyazlılar, lider Sporting Lizbon ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi.


FARENSE - BENFİCA MAÇ SONUCU


FARENSE - BENFİCA MAÇ ÖZETİ

Farense - Benfica maçının özetini izlemek için

PORTEKİZ LİGİ PUAN DURUMU



#Benfica
#Kerem Aktürkoğlu
#Farense

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardımlara artış müjdesi GELDİ! Tutarlar Ocak ayında sil baştan değişecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...