Fatih Karagümrük-Ankaragücü
Süper Lig'in 3.haftasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük, 44'te Marcus Rohden'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan MKE Ankaragücü, 57'de Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle skora denge getirdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik skorla ve birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 4'e, henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise 2'ye yükseltti.
Fatih Karagümrük-Ankaragücü maç özeti
15. dakikada orta alana yakın mesafede topla buluşan Ryan Mendes, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Mendes’in ceza sahasu içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
23. dakikada sağ tarafta topla buluşan Can Keleş’in ortasında arka direkte müsait pozisyonda bulunan Ryan Mendes’in vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya çıktı.
44. dakikada Kevin Lasagna’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Marcus Rohden, düzgün vuruşla kaleci Rafal Gikiewicz’in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
57. dakikada Morutan’ın sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Ali Sowe meşin yuvarlığı göğsüyle indirdi. Kale önünde boşta kalan topu alan Efkan Bekiroğlu, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
82. dakika Garry Rodrigues’in pasında topla buluşan Efkan Bekiroğlu ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Matias Dituro meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
90+1. dakikada Kevin Lasagna’nın topuk pasında topla buluşan Samed Onur, ceza sahası içi sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanında dışarı gitti.
90+3. dakikada ceza yayının sol tarafından Garry Rodrigues’in vuruşunda kaleci Matias Dituro meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.