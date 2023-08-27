Süper Lig'in 3.haftasında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük, 44'te Marcus Rohden'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik skorla ve birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 4'e, henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise 2'ye yükseltti.