Fatih Tekke'den transfer itirafı: 'Başkanımıza tek söylediğim isim...'

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00'de yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.





Teknik direktör Fatih Tekke, antrenman öncesi saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezon yapılanmasına ve transfer sürecine dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan Tekke, “Hedefe oynayacak bir duygu, bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz” dedi.

‘HAZIRLIKLARIMIZ YOĞUN TEMPODA SÜRÜYOR'

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaklaşık onuncu antrenmanı gerçekleştirdiklerini belirten Fatih Tekke, “Bugün milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte ilk kez tam takım olarak sahadayız. Oyuncularımız istekli ve fiziksel olarak iyi durumdalar. Hazırlıklarımız yoğun tempoda sürüyor. Cumartesi günü Tiflis ile bir hazırlık maçımız olacak. Ardından Erzurum kampı başlayacak. Erzurum'da beş, toplamda buradaki Tiflis maçıyla birlikte altı hazırlık maçı planladık” diye konuştu.





‘BU DÖNEM SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Transfer sürecine dair bilgi veren Tekke, kulüp olarak çok sayıda oyuncuyla temas halinde olduklarını vurguladı. Tekke, “İzlediğimiz oyuncuların maliyeti, gelmek istememeleri, menajerlerin tutumu gibi pek çok engelle karşılaştık. Başkanımız da bu süreçte çok büyük emek veriyor. Özellikle bazı mevkilerde çok net taleplerimiz var. Ama bu dönem sabırlı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘PERFORMANS EN BÜYÜK KRİTERİMİZ'

Kadrodaki oyuncularla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Tekke, ayrılacak ve kalacak isimlere dair şunları söyledi:

“Bir oyuncuya doğrudan ‘git' demek benim tarzım değil. Ama performansı yeterli olmayan oyuncuya bunu belirtmek gerekiyor. Ben ilişkilerimi kişisel değil, performansa dayalı kuruyorum. Taraftarın, yönetimin istekleri elbette önemli ama bizim bu konuda verdiğimiz kararlarda performans en öncelikli parametremiz.”





‘ÇOK PAHALI BİR OYUNCU'

Tekke, transfer gündeminde yer alan Jeremie Boga için ise şunları söyledi:

“Evet çok pahalı bir oyuncu. Bizim o paraları verme imkanımız yok gibi gözüküyor. Belki de başkanımıza tek söylediğim isim o. O oyuncuyu da Avrupa futboluyla ilgili biraz bilgim ilgim olduğu için aklımda kalmıştı. Durumu uyarsa bizim maliyetleri istediğimiz duruma gelirse istediğimiz bir oyuncu dedim, diyorum da. Ama şu an için maliyet olarak çok bizim üzerimizde” şeklinde konuştu.





‘İYİ TAKIM KURMAK DAHA ÖNEMLİ'

Transfer sürecinde pahalı oyunculardan ziyade, doğru kadro mühendisliğine dikkat çeken Tekke, “En pahalıyı almak kolay değil. İyi isim değil, iyi takım kurmak önemli. Gözlemlediğimiz 50'den fazla oyuncu var. Bunlar içinden Trabzonspor'a uygun olanları belirlemeye çalışıyoruz. Potansiyeli yüksek, gelişime açık oyunculara yöneliyoruz” ifadelerini kullandı.











