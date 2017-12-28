SÜPER LİG

Fatih Terim Carrasso'yu gönderiyor

Galatasaray’da Fatih Terim’in gelişinin ardından taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda üzeri çizilen son isim, yaz döneminde sürpriz şekilde transfer edilen kaleci Cedric Carrasso oldu.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılıların başında çıktığı iki maçtan da galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılıların başında çıktığı iki maçtan da galip ayrıldı.

Galatasaray'da kadrodan ayrılması beklenen Fransız file bekçisi, 14 kişilik yabancı kontenjanı sebebiyle yol ayrımında. Teknik direktör Fatih Terim’in yapılacak yabancı transfere yer açmak için bu kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adam son oynanan kupa maçında da kaleyi Eray İşcan’a teslim etmişti.

Galatasaray’ın 14 kişilik yabancı listesinde Muslera, Carrasso, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Donk, Gomis bulunuyor. Yapılacak her yabancı transferi için bir isim göndermek zorunda.

  • Skorer'in haberine göre Carrasso’nun, yaşı ve maliyeti yüzünden en zayıf halka olarak belirleneceği belirtildi. Galatasaray devre arasında yapacağı sol bek transferine kontenjan açmak için Fransız eldiveni gözden çıkaracak.

Carrasso, Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı maçta ilk kez forma giymişti.
Carrasso, Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı maçta ilk kez forma giymişti.

Galatasaray Carrasso'nun maaşını açıkladı
Galatasaray Carrasso'nun maaşını açıkladı

Galatasray, bonservisi elinde bulunan Fransız file bekçisi Cedric Carrasso'yu renklerine bağladığını açıkladı.Sarı-kırmızılı kulübünün Carraso transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:"Profesyonel futbolcu Cedric Pascal Regis Carrasso ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 600 bin Euro sabit transfer ücreti karşılığında anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödenecektir. Oyuncunun görev almadığı veya kadroda bulunmadığı TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları için ise takımın alacağı her bir puan için bin 250 Euro prim ödenecektir."

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