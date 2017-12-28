Fatih Terim Carrasso'yu gönderiyor

Galatasaray'da kadrodan ayrılması beklenen Fransız file bekçisi, 14 kişilik yabancı kontenjanı sebebiyle yol ayrımında. Teknik direktör Fatih Terim’in yapılacak yabancı transfere yer açmak için bu kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adam son oynanan kupa maçında da kaleyi Eray İşcan’a teslim etmişti.

Galatasaray’ın 14 kişilik yabancı listesinde Muslera, Carrasso, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Donk, Gomis bulunuyor. Yapılacak her yabancı transferi için bir isim göndermek zorunda.



Skorer'in haberine göre Carrasso’nun, yaşı ve maliyeti yüzünden en zayıf halka olarak belirleneceği belirtildi. Galatasaray devre arasında yapacağı sol bek transferine kontenjan açmak için Fransız eldiveni gözden çıkaracak.