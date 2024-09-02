Felix Uduokhai: 'Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum'

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarla ilk maçına çıkan Beşiktaş’ın Alman defansı Felix Uduokhai, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uduokhai, "Takımıma yardımcı oldum. Burada önemli olan 3 puandı. Milli araya kayıpsız giriyoruz ve lige iyi başladık” diye konuştu.





“Bu güç, bize öz güven verecektir”

Stadyumdaki atmosferle ilgili görüşlerini belirten savunma oyuncusu, "Atmosfer inanılmazdı. Bu maç benim ilk maçımdı. Taraftarlar, bize müthiş destek verdi. Bu güç, bize öz güven verecektir ve maçları kazanmamıza yardım edecektir” ifadelerini kullandı.





“Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor"

Savunmada Gabriel Paulista ile partner olmanın nasıl bir deneyim olduğuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Alman futbolcu, "Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor. Çok iyi bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli ve üst düzey takımlarda oynadı. Bana alanları kapatma konusunda yardımcı oluyor. Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu da iyi oyuncu. Defansif anlamda iyi bir kadromuz var” şeklinde konuştu.





“Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum”