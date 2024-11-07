Fenerbahçe 3 puan peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece AZ Alkmaar'a konuk olacak Fenerbahçe, Hollanda temsilcisini yenip grubu ilk 8'de bitirme hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, kırmızı kart cezalısı olduğu için zorlu mücadelede kulübedeki yerini alamayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00'teki maçı İskoç hakem John Beaton yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi'ne 2-1'lik St.Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Hollanda'da Twente ve iç sahada Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.
Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.
Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Djiku ve ameliyat olan Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.
Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.
Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri.