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Galatasaray'ın gözü zirvede

Galatasaray'ın gözü zirvede

Umut Yılmaz
09:377/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın maçtaki en önemli gol silahı Victor Osimhen olacak.
Galatasaray'ın maçtaki en önemli gol silahı Victor Osimhen olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında bu akşam Tottenham'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 9 puanla zirvedeki 3 takımdan biri olan İngiliz rakibini mağlup edip, haftayı lider kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.


Süper Lig'de namağlup lider olan sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tottenham ise Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaparak Lazio ve Anderlecht ile zirveyi paylaşıyor.



Son 11 maçta yenilmedi

Galatasaray, son 11 resmi maçta yenilmedi. Young Boys mağlubiyeti sonrası Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, iki kulvarda da 1'er beraberlik yaşadı.


3 maçlık kırmızı kart cezası sona eren Muslera, bugünkü Tottenham maçında kaleyi koruyacak. Sakatlığı bulunan Jakobs ile UEFA listesinde olmayan Sallai ise oynayamayacak.


Premier Lig'de 7. sırada bulunan Tottenham'da ise 5 futbolcu sakat. Stoper ikilisi Romero ve Van de Ven ile sağ bek Spence, kanat oyuncusu Odobert ve santrfor Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor.




Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen.










#Galatasaray
#Avrupa Ligi
#Tottenham

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