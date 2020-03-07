SÜPER LİG

Fenerbahçe-Denizlispor: 2-2

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe-Denizlispor

​Fenerbahçe-Denizlispor

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+3. dakikada Serdar Aziz kaydederken, Denizlispor'un gollerini ise 45. dakikada penaltıdan Murawski ve 75. dakikada Mustafa Yumlu attı. Ayrıca sarı-lacivertlilerde 45. dakikada Tolgay Arslan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Son 6 maçta sadece 3 beraberlik alan Fenerbahçe 40 puana, Denizlispor ise 28 puana yükseldi. Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak, Denizlispor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriqi.

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar

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