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Spor

Eljif Elmas'ın transferi Fenerbahçe'ye de yaradı

Napoli forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas, Alman ekibi Leipzig'e imza attı. Sarı-lacivertlilerin transferden elde edeceği gelir de belli oldu.

12:23 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:27 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri 24 milyon euro.
Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri 24 milyon euro.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalya'nın Napoli takımının Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Leipzig'den yapılan açıklamada, "Eljif Elmas, 1 Ocak 2024'te Napoli'den RB Leipzig'e taşınıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Haziran 2028'e kadar dört buçuk yıllık uzun vadeli bir sözleşmeyle Leipzig'de 6 numaralı formayla sahada olacak" bilgisi verildi.


Orta saha oyuncusunun, 2 Ocak'ta takımla birlikte antrenmana çıkacağı bildirildi.


Leipzig'in Eljif Elmas için yaptığı 'hoş geldin' paylaşımı

Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro


2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Elmas, Napoli'nin 2022-23 İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına da yardımcı oldu.


Bu transferden, Fenerbahçe'nin de azami 1,5 milyon euro bonus elde etme imkanı bulunuyor.


Sarı-lacivertli kulüpten 2019 yılında yapılan açıklamada, "Napoli tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak kulübümüzün azami 1,5 milyon euro bonus elde etme imkanı bulunmaktadır" ifadesi yer almıştı.


Fnerbahçe, Eljif Elmas'ı 16.2 milyon euro bedelle Napoli'ye satmıştı.







#Leipzig
#Napoli
#Fenerbahçe
#Eljif Elmas
44 dakika önce
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