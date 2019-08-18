Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçına dair tüm bilgiler

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak Fenerbahçe, 34 haftalık lig mücadelesini evinde Çaykur Rizespor mücadelesiyle noktalayacak.

Ligde son 5 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona 2013-2014'te son şampiyonluğunu elde ettiği dönemde takımı çalıştıran Ersun Yanal ile 4. yıldızı takmanın hesaplarını yaparak giriyor.

Geçen sezon ligi 6. sırada bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Vedat Muriqi: "Fenerbahçe’nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Camia olarak kenetlenerek bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum." #OmuzOmuzaŞampiyonluğa



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Şu ana kadar 9 transfer yapıldı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi.

Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ve Diego Reyes'de takıma dahil oldu.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 15 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in açılış karşılaşmasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile 19 Ağustos Pazartesi günü karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beINSports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat

G.Gaziantep: Günay, Morais, Kana Bıyık, Tetteh, Olkowski, Tosca, Diarra, Gökhan, Powlowski, Kayode, Muğdat

Hücum hattı tamamen değişti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti. Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı. Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı.

Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muric ile güçlendirdi.

Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muric transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı.

Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti. Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.

⚡️ Takımımız, @Fenerbahce karşılaşması için yola çıktı! #BizGaziantepliyiz 💪 pic.twitter.com/sZNwXm2Y6i — Gazişehir FK (@GazisehirFK) August 17, 2019

Dikkat çeken transferler yapıldı

Sezon öncesi kamp çalışmalarını Topuk Yaylası’nda yapan Gaziantep ekibi, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Kırmızı-siyahlılar bu kapsamda Junior Morais, Pawel Olkowski, Muğdat Çelik, Kana Bıyık, Güray Vural, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ulaş Zengin, Pawlowski, Yuri Lodygin, Diarra, Raman Chibsah, Aziz Tetteh, Olarenwaju Kayode ve Patrick Twumasi’yi kadrosuna kattı.

Yenilenen yüzüyle Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasındaki Fenerbahçe maçına odaklanan Gazişehir Gaziantep’in ligdeki ilk maçında nasıl bir performans sergileyeceği ve sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı ise merek ediliyor.