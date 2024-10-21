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Fenerbahçe İsmail Kartal'ı arıyor: Jose Mourinho çok geride kaldı

Fenerbahçe İsmail Kartal'ı arıyor: Jose Mourinho çok geride kaldı

11:1521/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
AA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, geçen sezonki performansının uzağında kaldı.

Eski teknik dirertörü İsmail Kartal idaresinde 2023-2024 sezonunu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım, ilk 8 haftalık periyotta puan kaybı yaşamazken, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı. Kartal yönetiminde Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarından oluşan 8 haftalık periyotta hanesine 24 puan yazdıran Fenerbahçe, 20 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.


İlk hafta oynanan Gaziantep FK müsabakasını 2-1, dördüncü haftadaki Antalyaspor karşılaşmasını ise 3-2 kazanan sarı-lacivertli takım, kalan 6 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı. Ligde çıktığı 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, toplamda 15 puan kaybı yaşarken, Jose Mourinho yönetiminde ise sarı-lacivertli takım ilk 8 müsabaka sonunda 7 puan kaybetti.


Zirvenin 8 puan gerisine düştü

Geride kalan sezon İsmail Kartal yönetiminde sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayarak rekor kıran sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde ise 9. haftada 1 maç eksiğiyle zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.


Mourinho'nun ekibi, ligde galip geldiği Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Onvo Antalyaspor müsabakalarında kalesini gole kapatırken, gol yediği 3 maçta da puan kaybetti. Ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında galibiyeti koruyamayan sarı-lacivertli ekip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, 6. haftada taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenildi.


Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında da 2 kez öne geçtiği müsabakada 1 puana razı oldu. İsmail Kartal yönetiminde geçen sezon ilk 2 sıranın dışına çıkmayan sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde 9. haftayı 4. sırada tamamladı.





#Fenerbahçe
#Mourinho
#İsmail Kartal

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