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Spor

Livakovic haftası

Fred ve Cengiz Ünder transferini bitiren Fenerbahçe, Hırvat kaleci Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaştı.

09:52 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dominik Livakovic - Altay Bayındır

Dominik Livakovic - Altay Bayındır

Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 19 Ağustos'ta oynayacağı AEK maçı sonrası Livakovic'in İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.


Dinamo Zagreb'le 8 milyon artı 1 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaşıldı.


Manchester United, Altay için karar aşamasında

İngiltere Premier lig ekiplerinden Manchester United yedek kalecileri Dean Henderson ve Tom Heaton'un sakatlanmasının ardından Altay Bayındır için yeniden harekete geçti.


Onana'nın yedeği olarak Altay Bayındır ve Glasgow Rangers'dan Robby McCroie'yi listeye aldı.


İngiliz ekibi kısa süre içerisinde iki isim arasında kararını verecek.






#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#Altay Bayındır
#Kaleci
19 dakika önce
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