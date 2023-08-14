Dominik Livakovic - Altay Bayındır
Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 19 Ağustos'ta oynayacağı AEK maçı sonrası Livakovic'in İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.
Dinamo Zagreb'le 8 milyon artı 1 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaşıldı.
İngiltere Premier lig ekiplerinden Manchester United yedek kalecileri Dean Henderson ve Tom Heaton'un sakatlanmasının ardından Altay Bayındır için yeniden harekete geçti.
Onana'nın yedeği olarak Altay Bayındır ve Glasgow Rangers'dan Robby McCroie'yi listeye aldı.
İngiliz ekibi kısa süre içerisinde iki isim arasında kararını verecek.