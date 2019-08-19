​​Fenerbahçe Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı
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​​Fenerbahçe Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı

Fenerbahçe Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı

Fenerbahçe, Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca yaptığı açıklamalarda, ''Frey, hücum hattımıza almak istediğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca yaptığı açıklamalarda, ''Frey, hücum hattımıza almak istediğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Nürnberg'den Frey açıklaması
Nürnberg'den Frey açıklaması

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aynı zamanda kadroda bulundurmak istemediği oyuncuları da elden çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonun başında İsviçre ekibi Zürich'ten 2.3 milyon euro bedelle transfer edilen Michael Frey, Nürnberg'e kiralanıyor.Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca yaptığı açıklamalarda, ''Frey, hücum hattımıza almak istediğimiz bir oyuncu. Tam aradığımız forvet. Hiç böyle oyuncumuz yok. Uzun ve iri. Onunla birlikte topu ileride rahatça tutabiliriz. Top için savaşan bir futbolcu. Umarım buraya çabuk alışır ve yardımcı olur.'' ifadelerini kullandı.25 yaşındaki Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  • Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti.


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