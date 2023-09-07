Fenerbahçe'de 6 numaraya 3 aday

Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin adayları Real Betis forması giyen Guido Rodriguez, Braga'dan Al Musrati ve Uruguay'ın Liverpool Montevideo takımından Fabricio Diaz.





Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Rodriguez için Real Betis kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, Rodriguez transferi 6-7 milyon Euro bandında bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor.





Sarı-lacivertli ekibin 6 numara için diğer adayı Braga forması giyen Al Musrati Portekiz ekibi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için 27 yaşındaki Libyalı futbolcunun satışına sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertli kulübün Al Musrati için Braga'ya bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'yu aşan bir teklif sunduğu öğrenildi.





Fenerbahçe'nin, gündemindeki bir diğer isim ise Uruguay'ın Liverpool Montevideo takımında forma giyen Fabricio Diaz. Sarı-lacivertliler, diğer isimlerden sonuç alamazsa 20 yaşındaki ön libero Diaz'a yönelecek.



















