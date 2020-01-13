Fenerbahçe'de Falette'ye lisans çıkmadı: Oyuncu İstanbul'a döndü

Fenerbahçe, limit aşımı yaptığı için yeni transferi Falette'in lisansını çıkartamadı. Oyuncu, takım Kayseri'ye uçarken genç futbolcularla birlikte İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
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Fenerbahçe, limit aşımı yaptığı için yeni transferi Falette'in lisansını çıkartamadı. Oyuncu, takım Kayseri'ye uçarken genç futbolcularla birlikte İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
Detaylar geliyor...
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