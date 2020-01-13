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Fenerbahçe'de Falette'ye lisans çıkmadı: Oyuncu İstanbul'a döndü

Fenerbahçe, limit aşımı yaptığı için yeni transferi Falette'in lisansını çıkartamadı. Oyuncu, takım Kayseri'ye uçarken genç futbolcularla birlikte İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falette

Falette

Fenerbahçe, limit aşımı yaptığı için yeni transferi Falette'in lisansını çıkartamadı. Oyuncu, takım Kayseri'ye uçarken genç futbolcularla birlikte İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.

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