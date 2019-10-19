Fenerbahçe'de Max Kruse Denizlispor maçında yok
SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Max Kruse Denizlispor maçında yok

Fenerbahçe’nin sabah yaptığı antrenmanına kasığındaki ağrı nedeniyle çıkmayan Max Kruse, Yukatel Denizlispor kafilesinde yer almadı.

Haber Merkezi Diğer
Max Kruse

Max Kruse

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde kasığında ağrı hisseden Max Kruse, Denizlispor kafilesinde yer almadı.

Fenerbahçe maça hazır

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan antrenmana, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu sonrası tedavisi süren Nabil Dirar ile kasığında ağrı bulunan Max Kruse tedbir amaçlı olarak katılmadı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon çalışması gerçekleştiren Fenerbahçeli oyuncular, daha sonra üçerli gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

  • Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşama doğru uçakla Denizli'ye hareket edecek.

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