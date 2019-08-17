Fenerbahçe'de Michael Frey kiralanıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aynı zamanda kadroda bulundurmak istemediği oyuncuları da elden çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonun başında İsviçre ekibi Zürich'ten 2.3 milyon euro bedelle transfer edilen Michael Frey, Nürnberg'e kiralanıyor.

Bundesliga 2'de mücadele eden Alman ekibinin sportif direktörü Robert Palikuca, İsviçreli golcüyü transfer etmek için Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade etti. Sarı lacivertli yönetimin, Nürnberg'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifini kabul ettiği, transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi.