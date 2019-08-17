Fenerbahçe'de Michael Frey kiralanıyor
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Fenerbahçe'de Michael Frey kiralanıyor

Geride bıraktığımız sezon Zürich'ten transfer edilen ve beklentilerin altında kalan İsviçreli futbolcu Michael Frey, Almanya ekibi Nürnberg'e kiralanıyor.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe, Frey'i İsviçre ekibi Zürich'ten 2.3 milyon euro bedelle transfer etmişti.

Fenerbahçe, Frey'i İsviçre ekibi Zürich'ten 2.3 milyon euro bedelle transfer etmişti.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aynı zamanda kadroda bulundurmak istemediği oyuncuları da elden çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonun başında İsviçre ekibi Zürich'ten 2.3 milyon euro bedelle transfer edilen Michael Frey, Nürnberg'e kiralanıyor.

Bundesliga 2'de mücadele eden Alman ekibinin sportif direktörü Robert Palikuca, İsviçreli golcüyü transfer etmek için Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade etti. Sarı lacivertli yönetimin, Nürnberg'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifini kabul ettiği, transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi.

  • 25 yaşındaki Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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