Fenerbahçe'den Willyan Rocha ve Samet Akaydın hamlesi

27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Brezilyalı stoper Willyan Rocha'yı gündemine aldı.

Görüşmeler başladı: Rocha için şartlar soruldu

Fenerbahçe, Rus kulübüne 27 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını sordu. Bu sezon Rus ekibiyle 16 maça çıkan Rocha, 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Willyan Rocha kimdir?

27 Ocak 1995 tarihinde Brezilya'da doğan Rocha, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Portimonense'den CSKA Moskova'ya transfer olmuştu. Futbola Flamengo altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, Desportiva-ES, Gremio B, Cova Piedade ve Portimonense formalarını giydikten sonra sezon başında CSKA Moskova'ya transfer oldu. 27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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Fenerbahçe Samet Akaydın'ın peşinde

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda devre arasında stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın'ı da gündemine aldı. Kaan Ayhan için İtalyan kulübü Sassuolo'nun yüksek bonservis bedeli istemesi, Çağlar Söyüncü'nün de kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemesi nedeniyle yerli stoper adayında Samet'in ismi üst sıralara yükseldi.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki milli stoper için Adana Demirspor'a teklif götürmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin Samet'in transferi için Adana Demirspor'a bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası da önerdiği gelen haberler arasında.

Samet Akaydın'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.