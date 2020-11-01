Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran gelişme: İlk defa forma giyecek

Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştirilen idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Kamp kadrosunda Perotti de yer aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, takımının Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi. Trasferi sürecinde sakatlığı bulunan Arjantinli yıldızın forma giyebilecek duruma geldiği ve Antalyaspor mücadelesinde kısa bir süre de olsa şans bulabileceği aktarıldı.

Sarı lacivertliler Perotti'yi transferin son gününde kadrosuna katmıştı. Fenerbahçelilerin çok şeyler beklediği kanat oyuncusu Roma'da çıktığı 138 resmi maçta 32 gol atarken 26 da asist yapma başarısı göstermişti.

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👉 https://t.co/dx9fx0Dc21 pic.twitter.com/Haa9RrhXmy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020

Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i;

Altay, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta