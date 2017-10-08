Fenerbahçelilerin en büyük hayal kırıklığı: Ariel Ortega

Fenerbahçelilerin belki de en büyük hayal kırıklığıdır Ariel Ortega. Dile kolay. "Yeni Maradona" lakabıyla 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Hem de Manchester United'ın oyuncunun çalışma iznini çıkarma arefesinde...

Fenerbahçe'nin transferini büyük sükseyle bitirdiği Ariel Ortega, gelişi kadar gidişiyle de olay oldu. Sarı lacivertlilere transferinin kendisinin izni dışında gerçekleştiğini söyleyen yıldız futbolcu, kariyeriyle ilgili yazdığı kitabında bu bölümü bir 'işkence' olarak yorumluyor.

"Fenerbahçe bonservisim için istenilen parayı yatırdı ve benim rızam olmadan transfer gerçekleşti. Her zaman olduğu gibi menajerim de transferden alacağı komisyonu düşünüyordu ve beni apar topar bir uçağa bindirdiler. Transferin bana son anda haber verildiği kişi olarak Türkiye'ye gitmek dışında bir seçeneğim bulunmuyordu. Daha ilk andan itibaren bu ülkenin bana göre olmadığını anlamıştım."

Fenerbahçe forması altındaki en iyi maçını 6-0'lık Galatasaray maçında oynayan Ortega, konuyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerdeki en mutlu gün olarak Galatasaray'ı yendikleri maçı söyleyen Arjantinli efsane bakın o güne dair neler diyor?

"Ancak kötü hissettiğim bu periyotta herşeye rağmen 14 maça çıktım ve 5 gol attım. Bu gollerden biri benim için çok önemliydi. Türkiye'nin en büyük derbisinde (Ortega burada R.Plate-B.Juniors rekabetinde atıfta bulunup Superclasico deyimini kullanıyor) Galatasaray'ı 6-0 yenmiştik ve ben de bir gol atmıştım. Bu sonuç en farklı skor olarak rekabetin tarihine geçti. Taraftarlarımız adeta çıldırmıştı, gerçi Türk taraftarların ne kadar agresif ve fanatik olduğu biliniyordu ama tribünler hep doluydu ve insanlar zaferleri sokaklarda kutluyordu. Bazı zamanlarda kamp yaptığımız yerin veya otobüsün camından onlara bir selam veribilmemiz için saatlerce bekliyebiliyorlardı, bu açıdan Arjantinfutbol taraftarları ve İtalyanlara çok benziyorlardı."

Ortega, Fenerbahçe'de yaşadıklarını işkence olarak yorumlarken sarı lacivertlilerde devam edemeyeceğini anladığını ve kaçma planları yaptığını da anlatıyor. Aslında bu durum onu Fenerbahçe taraftarının kendisini yıllarca hayal kırıklığı olarak göreceği olay olacaktı...

"Orada bulunduğum 4 ay benim için işkence gibi geçmişti ve Fenerbahçeyönetiminin benim için ödediği 7.5 milyon dolardan dolayı benim serbest kalmama ve ayrılmama izin vermeleri pek olası değildi. Menajerim kendi işini görüp parasını cebine koymuştu ve her zaman olduğu gibi faturayı ödemek, istemediği bir yeri seçmek zorunda kalan ve sürekli acı çeken biz futbolculara kalmıştı."

Ortega, artık ayrılığı kafasında kurgulamış ve planını uygulamaya koymuştu. Şu herkesçe biliniyordu ki Ortega, Arjantin Ligi'nden başka bir yerde krallığını kuramayacaktı. Hollanda maçı için eşyalarını topladı ve milli takım kampına gitti. Ancak bu gidişin dönüşü yoktu...

"Bu işi çözmek için artık bana başka bir yol kalmamıştı. İşi kendi yöntemimle bitirecektim. Bir sabah uyandığımda eşyalarımı topladım ve Buenos Aires'e gidecek ilk uçak için havalimanına gittim. Arjantin Milli Takımı'ndan davet almıştım ve uçağa bindiğimde artık geri dönülmez bir yola gireceğimi biliyordum. Dönmeyecektim."

Kafamdan geçen bu fikri kimseyle paylaşmadım. Bu nedenle bu kaçış kararını aldığımı kimse tahmin edemezdi bile. Havalimanında saatler geçmek bilmiyordu. Uçuş kartını alıp uçağa binişimi yaşarken bir sonsuzluğun içinde gibiydim. Büyük bir problemi bitirmek üzere olduğumdan emindim.



Fenerbahçe'ye 11 milyon dolar ödedi

Fenerbahçe'den kaçışıyla olay olan Ariel Ortega, asıl darbeyi FIFA'dan yemişti. Sarı lacivertlilerden sözleşmesine bağlı kalmayarak ayrılan Arjantinli futbolcu, 1.5 yıl futbol oynayamamış bir de 11 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı. Ortega, River Plate ile futbola geri dönse de hiç bir zaman eski Ortega olmayacaktı.

Ortega'nın Fenerbahçe sonrası kariyeri;