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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes koronavirüse yakalandı: Benim yaptığımı yapmayın

Diego Reyes koronavirüse yakalandı: Benim yaptığımı yapmayın

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. 27 yaşındaki oyuncunun paylaşımda verdiği mesaj dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi İHA
Diego Reyes şuan da Tigres de oynuyor.

Diego Reyes şuan da Tigres de oynuyor.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Reyes, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Benim yaptığım hatayı yapmayın"

Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.

  • Reyes'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemesi tartışmalara neden olmuştu.

Roberto Carlos yasa dışı bahis reklamında Fenerbahçe'yi kullandı
Roberto Carlos yasa dışı bahis reklamında Fenerbahçe'yi kullandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Türkiye'de de teknik direktörlük yapmış olan Roberto Carlos'un, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tepki çekti.47 yaşındaki teknik adam, Twitter hesabından "19.07" adlı bir video paylaştı. Videoda, "Merhaba Türkiye, en sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak” ifadelerini kullanırken, yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptı.Fenerbahçe'yi kullandıBahis sitesinin reklamını Fenerbahçe üzerinden yapan Roberto Carlos, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Özellikle Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 1907 tarihinin, "19.07" olarak kullanılması ve " En sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak" ifadelerini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.Fenerbahçe'de oynamıştıRoberto Carlos 2007 yılında bedelsiz olarak Real Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu 2010 yılında sarı-lacivertli takımdan ayrılarak ülkesinin takımlarından Corinthians'ın yolunu tutmuş. Carlos, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 104 maçta 10 gol ve 13 asistle oynamıştı.Türkiye'de teknik direktörlük yaptıRoberto Carlos 2012-2014 yılları arasında Sivasspor'un başında 59 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı teknik adam daha sonra 20 maçta Akhisarspor'u çalıştırdı.📌Fenerbahçe teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio&#39;nun efsane 11&#39;i:▪Volkan Demirel▪Gökhan Gönül▪Diego Lugano▪Fabio Luciano▪Roberto Carlos▪Mehmet Topal▪Manuel Fernandes▪Alex de Souza▪Arda Turan▪Nicolas Anelka▪Fatih Tekke👉TD: Zico pic.twitter.com/28Cs82kbT8&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 27, 2020 📌Fenerbahçe teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio&#39;nun efsane 11&#39;i:▪Volkan Demirel▪Gökhan Gönül▪Diego Lugano▪Fabio Luciano▪Roberto Carlos▪Mehmet Topal▪Manuel Fernandes▪Alex de Souza▪Arda Turan▪Nicolas Anelka▪Fatih Tekke👉TD: Zico pic.twitter.com/28Cs82kbT8&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 27, 2020

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