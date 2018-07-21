Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano

Fenerbahçe-Feyenoord maçı öncesinde sarı lacivertlileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon kadroya katılan Brezilylaı oyuncu Giuliano, yeni sezon öncesinde numarasını değiştirdi.

Giuliano de Paula, sarı lacivertlilerde Alex de Souza'nın ilk tercihinde olduğu gibi 20 numarayı tercih etmişti. Golcü oyuncu Feyenoord maçı öncesi forma numarasını değiştirdi ve 10 numarayı sırtına geçirdi.