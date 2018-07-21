SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Giuliano

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula, sarı lacivertlilerde Alex de Souza'nın ilk tercihinde olduğu gibi 20 numarayı tercih etmişti. Golcü oyuncu Feyenoord maçı öncesi forma numarasını değiştirdi ve 10 numarayı sırtına geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex de Souza sonrasında ilk kez bir Brezilyalı oyuncu (Giuliano) 10 numaralı formayı giyecek.

Alex de Souza sonrasında ilk kez bir Brezilyalı oyuncu (Giuliano) 10 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe-Feyenoord maçı öncesinde sarı lacivertlileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon kadroya katılan Brezilylaı oyuncu Giuliano, yeni sezon öncesinde numarasını değiştirdi.

Giuliano de Paula, sarı lacivertlilerde Alex de Souza'nın ilk tercihinde olduğu gibi 20 numarayı tercih etmişti. Golcü oyuncu Feyenoord maçı öncesi forma numarasını değiştirdi ve 10 numarayı sırtına geçirdi.


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