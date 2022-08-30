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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Tiago Çukur Belçika'ya kiralandı

Fenerbahçe'nin temmuz ayında 250 bin euro karşılığında Watford'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki milli oyuncu Tiago Çukur, sarı-lacivertli takımdan kiralık olarak ayrıldı. Peki Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Tiago Çukur hangi takıma transfer oldu? Tiago Çukur kiralık olarak kaç yıl oynayacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin yeni transferi Tiago Çukur hangi takıma kiralandı?
​Tiago Çukur'un yeni takımı belli oldu.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için transferler yapan sarı-lacivertlilerde, takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Tiago Çukur hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe'nin temmuz ayında 250 bin euro karşılığında Watford'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki milli oyuncu Tiago Çukur, Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz."

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