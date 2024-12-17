FIFA Puskas ödülü sahibini buldu: Onuachu'da aday gösterilmişti

FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği FIFA The Best Ödülleri, 9. kez dağıtıldı. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen organizasyonda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü, yılın 11'i ve en iyi gol ödülleri sahiplerini buldu.
2024 yılının en iyilerinin belirlendiği FIFA The Best Ödülleri, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle 9. kez dağıtıldı.
Organizasyonda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.
Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçilirken en iyi teknik direktör ödülünü Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti aldı.
FIFA Puskas Ödülü'nü Manchester United'da forma giyen Alejandro Garnacho kazandı. Arjantinli yıldız, İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton karşılaşmasının 3. dakikasında röveşata golü atmıştı.
Barcelona takımında forma giyen Aitana Bonmati, 2024 yılının en iyi kadın futbolcusu seçildi. Bonmati, Ballon d'Or 2024 ödülüne de kazanmıştı.