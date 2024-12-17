FIFA Puskas ödülü sahibini buldu: Onuachu'da aday gösterilmişti

2024 yılının en iyilerinin belirlendiği FIFA The Best Ödülleri, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle 9. kez dağıtıldı.

Organizasyonda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.