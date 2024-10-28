İspanyol basını Marca'da yer alan haberlere göre, 2024 Ballon d’Or ödülünü kazanan futbolcu belli oldu. Real Madrid forması giyen Vinicius Jr'un kazandığı iddia edilse de Ballon d'Or sıralaması sızdırıldı. İşte 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi...
Futbolda sezonun en iyi futbolcusunun belirleneceği Ballon d’Or ödülü, bu yıl 68. kez sahibini bulacak.
Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek ödül töreni bugün saat 22.45’te başlayacak.
Gerçekleşecek ödül töreni öncesi İspanyol basını kazanan futbolcuyu açıkladı.
2024 Ballon d'Or'u kim kazandı?
Marca'nın aktardığı habere göre, 2024 Ballon d'Or'un sahibi Manchester Cityli Rodri oldu.
Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerde Real Madrid forması giyen Vinicius Jr'un kazandığı iddia edilmişti. Real Madrid heyeti, bu akşam Paris'e yapacağı uçuşu iptal etti. Vini, Ballon d'Or'u kazanamayacak.
Rodri, sakat olmasına rağmen koltuk değnekleriyle Paris’e geldi.