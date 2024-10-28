Ballon d’Or’u en çok kazanan futbolcu kim, Messi ve Ronaldo’nun kaç Ballon d’Or’u var?

"Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d’Or için geri sayım başladı! Yılın en iyi futbolcusunun belirleneceği bu büyük gecede, hangi yıldız ismin ödülü kazanacağı merak edilirken Ballon d'Or'u en çok kazanan futbolcu da araştırılan konular arasında. İşte Ballon d'Or'u en çok kazanan futbolcular...

BALLON D’OR’U EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU KİM, MESSİ VE RONALDO’NUN KAÇ BALLON D’OR’U VAR?

Ballon d'Or, France Football tarafından 1956 yılından bu yana yılın en iyi futbolcusuna veriliyor.

Bu ödülü en çok kazanan isim Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız, 8. kez bu ödülün sahibi oldu.

Messi’den sonra Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo, 5 kez bu ödülün sahibi oldu. Efsane futbolculardan Cruyff, Platini ve Van Basten ise 3’er kez bu ödüllü kazanmayı başardılar.

BALLON D’OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ballon d’Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü saat 22.45'de Paris'te düzenlenecek.

Organizasyonun yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

2024 BALLON D'OR ADAYLARI KİM?

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)







