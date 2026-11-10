Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'a stat önerisi: "Burada oynasın"

10/11/2026, Salı09:42
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir'de10 Kasım 2026 09:03 SalıSON DAKİKA
Yeni Parti ile irtibatı kesti: Tekirdağ Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?10 Kasım 2026 08:36 SalıSON DAKİKA
Dünyanın en kaliteli balını elde etmeyi hedefliyor10 Kasım 2026 08:25 SalıSON DAKİKA
Kente gelen turistler kapış kapış alıyor10 Kasım 2026 08:10 SalıSON DAKİKA
Bugüne kadar tespit edilen en eksiksiz kalıntı10 Kasım 2026 07:40 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Nedim Şener TVNET'te anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akın Gürlek, fon vurguncularının hesabını nasıl bozdu?Bakan Kurum'dan 'İsrail' açıklaması: COP31'e davet edilmediler, tutumumuz değişmeyecekTrump, Beyaz Saray'daydı: Giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı iki kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Tchiani ile telefonda görüştü: İşte ele alınan konu başlıklarıCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor: İzmir'deki patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'a stat önerisi: "Burada oynasın"

08:41, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 08:47, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın RAMS Park'taki zemin sorununu çözmek için maçlarını geçici olarak başka bir statta oynaması gerektiğini savundu.

RAMS Park'ın bozuk zemini nedeniyle Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlanması, Galatasaray'da saha tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Sarı-kırmızılıların milli arada zemini yenilemek için çözüm arayışına girmesi beklenirken yorumcu Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken bir öneri geldi.

Çelikler, zemin düzelene kadar maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanabileceğini söyledi.

YouTube kanalı VOLE'de Çelikler ile Ilgaz Çınar arasında konuyla ilgili şu diyalog yaşandı:


Serdar Ali Çelikler: "Zemin şimdi yapılacak mı? 3-4 hafta başka yerde oynayacaksın."


Ilgaz Çınar: "Kombine sattıkların ne olacak?"


Serdar Ali Çelikler: "Şampiyonlar Ligi maçlarını burada diğer maçları başka yerde de olabilir."


Ilgaz Çınar: "Nerede?"


Serdar Ali Çelikler: "Olimpiyat.."


Ilgaz Çınar: "Okan Buruk da çok ister Olimpiyat’a gitmeyi! Gerekirse Kasımpaşa stadında oyna. Olimpiyatta Galatasaray şampiyonluğu verir çok ciddiyim."

Başlıklar :GalatasaraySerdar Ali ÇeliklerOlimpiyat Stadyumu
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'a stat önerisi: "Burada oynasın"

RAMS Park'ın bozuk zemini nedeniyle Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlanması, Galatasaray'da saha tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Sarı-kırmızılıların milli arada zemini yenilemek için çözüm arayışına girmesi beklenirken yorumcu Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken bir öneri geldi.

Çelikler, zemin düzelene kadar maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanabileceğini söyledi.

YouTube kanalı VOLE'de Çelikler ile Ilgaz Çınar arasında konuyla ilgili şu diyalog yaşandı:


Serdar Ali Çelikler: "Zemin şimdi yapılacak mı? 3-4 hafta başka yerde oynayacaksın."


Ilgaz Çınar: "Kombine sattıkların ne olacak?"


Serdar Ali Çelikler: "Şampiyonlar Ligi maçlarını burada diğer maçları başka yerde de olabilir."


Ilgaz Çınar: "Nerede?"


Serdar Ali Çelikler: "Olimpiyat.."


Ilgaz Çınar: "Okan Buruk da çok ister Olimpiyat’a gitmeyi! Gerekirse Kasımpaşa stadında oyna. Olimpiyatta Galatasaray şampiyonluğu verir çok ciddiyim."

1/4
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet