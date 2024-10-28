Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d’Or için geri sayım başladı! Yılın en iyi futbolcusunun belirleneceği bu büyük gecede, hangi yıldız ismin ödüle uzanacağı milyonlarca futbolsever tarafından araştırılıyor. 2024 Ballon d'Or adayları listesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer alıyor. Peki, Ballon d’Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2024 Ballon d'Or adayları kim? İşte tüm soruların yanıtları.
2024 Ballon d'Or ödül töreni sahiplerini buluyor. Dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin heyecanla beklediği bu özel gecede, yılın en iyi futbolcusu unvanı için büyük bir rekabet yaşanacak. Geçtiğimiz yıl Ballon d'Or'u Arjantinli yıldız Lionel Messi kazanmıştı. Peki, Ballon d’Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2024 Ballon d'Or adayları kim? İşte soruların yanıtları.
BALLON D’OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ballon d’Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü saat 22.45'de Paris'te düzenlenecek. Organizasyonun yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.
2024 BALLON D'OR ADAYLARI KİM?
Jude Bellingham (Real Madrid)
Ruben Dias (Manchester City)
Phil Foden (Manchester City)
Federico Valverde (Real Madrid)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Artem Dovbyk (Girona/Roma)
Erling Haaland (Manchester City)
Nico Williams (Athletic Bilbao)
Toni Kroos (Real Madrid)
Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
Vinicius Junior (Real Madrid)
Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Martin Odegaard (Arsenal)
Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
Rodri (Manchester City)
Harry Kane (Bayern Münih)
Declan Rice (Arsenal)
Vitinha (PSG)
Cole Palmer (Chelsea)
Dani Carvajal (Real Madrid)
Lamine Yamal (Barcelona)
Bukayo Saka (Arsenal)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
William Saliba (Arsenal)
Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)
Lautaro Martinez (Inter)
Ademola Lookman (Atalanta)
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
HANGİ KATEGORİLERDE ÖDÜL VERİLECEK?
En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.
BALLON D’OR’U EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU HANGİSİ?
Ödülü en çok kazanan oyuncu 8 kez ile Lionel Messi'dir. Messi ayrıca, 2009-2012 yılları arasında aldığı ödüllerle, ödülü 4 kez üst üste kazanan tek oyuncudur.
Cristiano Ronaldo 5 ve Hollandalı futbol efsanesi Johan Cruyff 3 kez ödül aldı.