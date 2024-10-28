Ballon d’Or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2024 Ballon d'Or adayları kim?

Dünyanın en iyi futbolcusunu belirleyecek olan Ballon d’Or töreni, futbolseverlerin nefeslerini tuttuğu bir geceye sahne olacak! Yıl boyunca sergiledikleri performanslarla göz dolduran yıldız futbolcular, bu prestijli ödüle ulaşmak için yarışıyor. Bu zamana kadar Ballon d’Or’u en çok kazanan futbolcu ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ballon d’Or’u en çok kazanan futbolcu kim, Messi ve Ronaldo’nun kaç Ballon d’Or’u var? İşte detaylar.