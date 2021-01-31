Fırtına gaza bastı

Trabzonspor transferin son günlerinde atağa kalktı. Bordo-mavili kulüp, Alanyaspor’dan Anastasios Bakasetas’ın ardından Almanya’nın Wolfsburg takımında forma giyen Yunus Mallı’nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Wolfsburg’a transfer ücreti ödemeyecek Trabzonspor, dün Türkiye’ye getirdiği 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yunus Mallı, Bundesliga’da takımının formasını bu sezon 1 lig, 1 de kupa maçında forma giydi.

YUNUS MALLI: HEYECANLIYIM

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Mallı, dün İstanbul’a gelirken, havalimanında yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferle ilgili ‘Kesinleşti’ diyebiliriz ancak Trabzonspor ile daha yapmamız gereken şeyler var. Trabzon’a gidip onları halledeceğiz. Sonrasında gereken bilgiler kulüp tarafından verilir” dedi. Milli futbolcu dün akşam üzeri Trabzon’a giderek bordo-mavili yönetimle bir araya geldi.

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BAKASETAS İMZAYI ATTI

Trabzonspor, Alanypaspor’dan transfer ettiği Bakasetas ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Dün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan ve kafileyle birlikte İstanbul’a gelen Yunan futbolcu, görev verilmesi halinde bugünkü Beşiktaş maçında sahada olacak. Trabzonspor, Bakasetas transferi için Alanyaspor’a 3 milyon Euro verecek ve başka bir kulübe transfer olursa yüzde 20’sini de akdeniz ekibine ödenecek. Sezon sonuna kadar 600 bin Euro alacak Bakasetas, daha sonraki 3 yılda yıllık 1 milyon 250 bin ücret ödenecek. Tecrübeli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 12 milyon Euro olacak. Süper Lig’de 53 maça çıkan Bakasetas 17 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

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YUNUS MALLI KİMDİR?

Yunus Mallı, tüm kariyerini Almanya’da geçirdi, Kassel, M’Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan milli oyuncu, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım formasını da 25 defa giyen Yunus Mallı 1 gol attı.

ANASTASIOS BAKASETAS KİMDİR?

1993 yılında Yunanistan’da dünyaya gelen Anastasios Bakasetas, kariyerine Asteras Tripolis’te başladı. 2019’da AEK Atina’dan Alanyaspor’a transfer olan Bakasetas, Alanyaspor’da 65 maçta 21 gol ve 12 asiste imza attı. Süper Lig’de bu sezon 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, Yunanistan Milli Takım formasıyla da 33 maça çıkıp 2 gol attı.

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Nwakaeme, Yusuf Şentürk’ü ziyaret etti

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı yaşayan ve sadece kendisinin videolarına tepki verdiği belirtilen Yusuf Şentürk’ü, Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. TFF Süper Kupası’nı da beraberinde getiren futbolcu, Yusuf’la hatıra fotoğrafı çektirdi ve imzaladığı formayı hediye etti. Nwakaeme, Yusuf’un babası Temel Şentürk ile bakımını üstlenen yengesi Nuran Şentürk’le de bir süre sohbet etti. Futbolcunun ziyaretine ilişkin görüntüler, Trabzonspor’un sosyal medya hesabından, “Canımız, ciğerimiz, kardeşimiz Yusuf... Sen Nwakaeme ile buluşmak istersin de o sana gelmez mi?” ifadeleriyle paylaşıldı. Nwakaeme ise “Kulübe, kazandığımız kupayı hasta olan arkadaşım Yusuf’a götürmek istediğimi’ ifade ettim. Şükürler olsun ki bu da mümkün oldu. Arkadaşım Yusuf’un sağlığına kavuşmasını diyorum” dedi.