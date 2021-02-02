Fırtına'nın transfer raporu: 3 geldi, 16 gitti

Bordo-mavililer, ara transfer döneminin son günlerini hareketli geçirdi. Karadeniz ekibi, Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda nokta transferler yapmaya özen gösterdi. Orta sahayı ve hücum hattını güçlendiren bordo-mavililer Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı’yı kadrosuna kattı.
Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunda bulunan 16 oyuncuyu kiralık veya bonservisleriyle birlikte gönderdi. Özellikle A Takım kadrosunda forma şansı bulunan Campi, Pereira, Plaza, Bilal Başacıkoğlu gibi isimlerle yollarını ayırırken Ahmet Canbaz, Fousseini Diabate’yi ise kiralık olarak gönderdi. Bordo-mavililer gelecek vaat eden ve kadrosunda bulundurduğu oyuncuları ise farklı takımlara kiralık olarak gönderdi.
Gelenler
- Berat Özdemir (Gençlerbirliği)
- Bakasetesa (Aytemiz Alanyaspor)
- Yunus Mallı (Serbest Statü)
Gidenler
- Gaston Campi (Fatih Karagümrük. Kiralık)
- Stiven Plaza (Real Vallodolid. Sözleşme fesih)
- Fousseini Diabate (Göztepe. Kiralık)
- Joao Pereira (Sporting Lisbon. Sözleşme fesih)
- Bilal Başacıkoğlu (Gaziantep FK. Sözleşme fesih)
- Fıratcan Üzüm (Adanaspor. Sözleşme fesih)
- Muhammet Taha Tepe (Turgutluspor. Kiralık)
- Kerem Baykuş (İstanbulspor. Kiralık)
- Ahmet Canbaz (Ümraniyespor. Kiralık)
- Behlül Aydın (Pendikspor, Kiralık)
- Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon FK. Kiralık)
- Taha Tunç (Hekimoğlu Trabzon FK. Kiralık)
- Furkan Yıldırım (Hekimoğlu Trabzon FK. Sözleşme fesih)
- İsmail Karakaş (Çankaya FK. Kiralık)
- Koray Kılınç ( İstanbulspor. Kiralık)
- Ahmet Hakan Sevinç ( Yomraspor. Kiralık)