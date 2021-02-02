Spor Fırtınanın transfer raporu 3 geldi, 16 gitti
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Fırtına'nın transfer raporu: 3 geldi, 16 gitti

Trabzonspor ara transfer döneminde kadrosuna 3 futbolcu dahil ederken, 16 oyuncuyu kiralık olarak veya bonservisleriyle birlikte gönderdi.

Haber Merkezi İHA
Yunus Mallı'yla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Yunus Mallı'yla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bordo-mavililer, ara transfer döneminin son günlerini hareketli geçirdi. Karadeniz ekibi, Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda nokta transferler yapmaya özen gösterdi. Orta sahayı ve hücum hattını güçlendiren bordo-mavililer Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı’yı kadrosuna kattı.

Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunda bulunan 16 oyuncuyu kiralık veya bonservisleriyle birlikte gönderdi. Özellikle A Takım kadrosunda forma şansı bulunan Campi, Pereira, Plaza, Bilal Başacıkoğlu gibi isimlerle yollarını ayırırken Ahmet Canbaz, Fousseini Diabate’yi ise kiralık olarak gönderdi. Bordo-mavililer gelecek vaat eden ve kadrosunda bulundurduğu oyuncuları ise farklı takımlara kiralık olarak gönderdi.

Gelenler

  • Berat Özdemir (Gençlerbirliği)
  • Bakasetesa (Aytemiz Alanyaspor)
  • Yunus Mallı (Serbest Statü)

Gidenler

  • Gaston Campi (Fatih Karagümrük. Kiralık)
  • Stiven Plaza (Real Vallodolid. Sözleşme fesih)
  • Fousseini Diabate (Göztepe. Kiralık)
  • Joao Pereira (Sporting Lisbon. Sözleşme fesih)
  • Bilal Başacıkoğlu (Gaziantep FK. Sözleşme fesih)
  • Fıratcan Üzüm (Adanaspor. Sözleşme fesih)
  • Muhammet Taha Tepe (Turgutluspor. Kiralık)
  • Kerem Baykuş (İstanbulspor. Kiralık)
  • Ahmet Canbaz (Ümraniyespor. Kiralık)
  • Behlül Aydın (Pendikspor, Kiralık)
  • Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon FK. Kiralık)
  • Taha Tunç (Hekimoğlu Trabzon FK. Kiralık)
  • Furkan Yıldırım (Hekimoğlu Trabzon FK. Sözleşme fesih)
  • İsmail Karakaş (Çankaya FK. Kiralık)
  • Koray Kılınç ( İstanbulspor. Kiralık)
  • Ahmet Hakan Sevinç ( Yomraspor. Kiralık)

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