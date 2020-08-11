Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Mert Hakan göndermesi
Mustafa Cengiz: Kafanıza göre kural değiştiremezsiniz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Fenerbahçe'nin harcama limitleri hakkındaki açıklamalarına yanıt verirken, ayrıca takımdan ayrılacak ve takımda kalacak isimler hakkında da bilgi verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlenen sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:
"Kuralları kafanıza göre değiştiremezsiniz"
"Biz limit konusuna karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Orada bir limit varken bu limiti aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bu kurallara uymak zorundayız. Uymazsak kaos olur. Oyun başlamış, oyun başlarken bunu değiştirirseniz ne federasyonun ne kuralların hiçbir önemi kalmaz."
"Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin"
"Gelecek yıl da siz bu duruma düşersiniz diyorlar. Evet, düşebiliriz ama biz şunu yaparız; cezamızı çekeriz. Cezaya katlanmak da gerektiğinde bir asalettir. Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. Tüm kulüpler ne çıkacağını biliyor. Eğer bilmiyorsam kulübümün beni eleştirmesi gerekir."
"Limitless yazamazsınız"
"Başkalarının anlaştığı genç çocukları 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, bizimle anlaşamazsa 2-3 katına başka yere gider. Önce Galatasaray'a gelirler."
"Geçen yıl teknik heyet Arda'yı istemedi"
"Geçen yıl ne Arda Turan'dan ne de teknik heyetimizden bu transfer ile ilgili bir başvuru gelmedi. Bu sezon sevgili hocamızın ise bu konuda bir talebi oldu. Arda'da da 'Ben boş mukaveleye imza atarım' dedi. Bizde en düşük anlaşmayı yaptık. Arda kardeşime çok inanıyor ve güveniyorum. Bizi mahcup etmeyecektir."
"Falcao takımda kalacak"
"Lemina bize hizmet verdi. Bildiğim kadarıyla teknik ekibin planlarında yok. Falcao ile devam edeceğiz. Kendisi indirim de yaptı. Seri ile ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde belli olacak."
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