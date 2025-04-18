Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR'ı açıklandı

Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR'ı açıklandı

12:4218/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Alman hekem Markus Schmidt VAR'da görev yapacak.
Alman hekem Markus Schmidt VAR'da görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Bodrum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Bodrum FK’yı konuk edecek. Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak. Mücadelede VAR’da Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt, AVAR’da da Onur Özütoprak görev alacak.


Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak diğer maç olan Atakaş Hatayspor - Konyaspor karşılaşmasının VAR’ı da Avusturyalı Alan Kijas oldu.



#Süper Lig
#Galatasaray
#Bodrum FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? 19-20 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu