Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Bodrum FK’yı konuk edecek. Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak. Mücadelede VAR’da Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt, AVAR’da da Onur Özütoprak görev alacak.