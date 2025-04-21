Galatasaray Konya'ya gitti: Taraftarlar coşkuyla karşıladı

Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarı coşkulu bir şekilde karşıladı.
Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarları selamladı. Galatasaray kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
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