Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Konya'ya gitti: Taraftarlar coşkuyla karşıladı

Galatasaray Konya'ya gitti: Taraftarlar coşkuyla karşıladı

19:2121/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı.
Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarı coşkulu bir şekilde karşıladı.

Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarları selamladı. Galatasaray kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.






#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişecek: 21 Nisan 2025 Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatı...