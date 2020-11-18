Galatasaray Macaristan-Türkiye maçında onu takip etti

Galatasaray, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle orta saha konusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılarda scout ekibi dikkat çekici bir ismi takip ediyor.

Galatasaray'ın takip ettiği oyuncu Macaristan-Türkiye maçında ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların Macarların orta saha oyuncusu Adam Nagy ile uzun zamandır ilgilendiği belirtildi. Milli Takım karşılaşmalarında özel olarak takip edilen futbolcuyla ilgili olumlu referanslar alan Galatasaray'da Ocak ayında girişimler yapılması bekleniyor.