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Galatasaray Macarların orta sahadaki dinamosunu istiyor: Adam Nagy için girişimler başlayabilir

Galatasaray Macaristan-Türkiye maçında onu takip etti

Devre arasında kadrosuna takviye yapması beklenen Galatasaray oyuncu izlemeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların son hedefi Macaristan ile A Milli Takımımız arasında oynanan mücadelede ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macaristan-Türkiye

Macaristan-Türkiye

Fotoğraf: BERNADETT SZABO

Galatasaray, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle orta saha konusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılarda scout ekibi dikkat çekici bir ismi takip ediyor.

Galatasaray'ın takip ettiği oyuncu Macaristan-Türkiye maçında ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların Macarların orta saha oyuncusu Adam Nagy ile uzun zamandır ilgilendiği belirtildi. Milli Takım karşılaşmalarında özel olarak takip edilen futbolcuyla ilgili olumlu referanslar alan Galatasaray'da Ocak ayında girişimler yapılması bekleniyor.

  • 25 yaşındaki Adam Nagy, İngiltere'nin Championship takımlarından Bristol City'de mücadele ediyor. Macar orta saha geçtiğimiz sezon İtalya'nın Bologna takımından 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin yolunu tutmuştu.
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