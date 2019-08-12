Galatasaray Mehmet Özcan yarışını kazandı

Galatasaray, yaz transfer döneminde yapmış olduğu Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Emre Mor gibi yerli futbolcu takviyelerine bir yenisini daha ekliyor.

Sarı kırmızılı kulüp adı dört büyüklerle anılan Mehmet Özcan'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

1. ligde gösterdiği performansla adından söz ettiren oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve transferini sonuçlandıracağı belirtildi.

21 yaşındaki Mehmet Özcan geçtiğimiz sezon 34 lig maçının hepsinde forma giymişti. Defansif yönü kuvvetli olan oyuncu 2 de asist yapmıştı.