Galatasaray Rumen forvet Andone'yi transfer etti
SÜPER LİG

Galatasaray Rumen forvet Andone'yi transfer etti

Galatasaray, Florin Andone'nin kiralanması için Brighton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Andone

Andone

Fotoğraf: IAN WALTON

Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

  • Florin Andone geçtiğimiz sezon başında Deportivo'dan Brighton'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Galatasaray'da transferin son günü Diagne'nin ayrılması bekleniyor. Böylelikle sarı kırmızılıların 2 yabancı kontenjanı boşalacak. Bu boşluklara Falcao ve Andone'yi yazacak olan sarı kırmızılılar Linnes'in de kiralık ayrılması durumunda Lemina'yı transfer edecek.

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