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​Galatasaray transferde bombayı patlatıyor: Edinson Cavani geliyor mu?

G.Saray’dan Cavani bombası

Edinson Cavani’nin menajeriyle irtibata geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, Uruguaylı golcünün şartlarını sordu. Galatasaray, PSG ile sözleşmesi sona eren Cavani’ye, Falcao’nun sahip olduğu sözleşmeye benzer bir anlaşma sunacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Edinson Cavani

Edinson Cavani

Yeni sezon öncesinde Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya çalışan Galatasaray, Kolombiyalı golcünün yerini başka bir yıldızla doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani’yi gündemine aldı. Cavani’nin menajeriyle irtibata geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, Uruguaylı golcünün şartlarını sordu. Sarı-kırmızılı kulüp, Cavani’ye Falcao’nun sahip olduğu sözleşmeye benzer bir anlaşma sunacak. 33 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon Euro net ücret sunacak olan Galatasaray, bonus maddeleri de ekleyecek.

MUSLERA DEVREYE GİRECEK

Edinson Cavani’nin Uruguay Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Fernando Muslera bu transferde devreye girecek. Uruguaylı file bekçisi hem İstanbul’u hem de Galatasaray’ı Cavani’ye anlatarak başarılı santrforun sarı-kırmızılı kulübü seçmesi için önemli bir rol oynayacak. 33 yaşındaki yıldız oyuncuya Galatasaray dışında birçok talip var. Benfica, Cavani’ye yıllık 8 milyon Euro teklif etti. Ayrıca Leeds United ve Inter gibi kulüpler de Cavani için yarışıyor.

NAPOLİ’DE PARLADI

Uruguay ekiplerinden Danubio altyapısından yetişen başarılı santrfor, 2007 yılında Parma’ya transfer olarak Avrupa’ya adım attı. 2010 yılında Napoli’ye transfer olan tecrübeli forvetin yıldız burada parladı. Napoli’de gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Cavani, 2013 yılında 64,5 milyon Euro karşılığında PSG’ye transfer oldu. Fransa’da 7 sezon geçiren yıldız golcü, 22 kupa kazandı. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 22 maça çıkan Edinson Cavani, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Belhanda için teklif bekleniyor

Galatasaray’da gözden çıkarılan Younes Belhanda için teklif gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan ve Katar kulüpleri ile birlikte Sampdoria’nın radarında olan Faslı oyuncu için sarı-kırmızılı yönetime henüz teklif gelmedi. Yönetimin yıllık 3 milyon 350 bin Euro maaş alan ve 1 yıl daha kontratı olan Belhanda için gelecek teklifleri beklediği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun ise Galatasaray yönetiminden bonservisini talep etmesinden dolayı, transfer sürecinin uzayabileceği öne sürülüyor.

Babel’le yollar ayrılacak

Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile kadrosunu takviye eden Galatasaray’da vedalaşılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Maicon’u Al Nassr’a satan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel için Fulham’la pazarlık masasına oturacak. Premier Lig’e tekrar geri dönen Londra ekibinin, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek istediği ve nabız yokladığı ifade edildi.

Omar imzaya geliyor

Galatasaray’ın anlaştığı Omar Elabdellaoui, Olimpiakos’a veda etti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan 6 yıl taşıdığı kırmızı-beyazlı formaya eden 28 yaşındaki Norveçli futbolcu, Yunan basınına yaptığı açıklamada ayrılık nedenini “Reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim. Artık hoşçakal deme zamanı. Hepinize, bana desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” ifadeleriyle açıkladı. Galatasaray’ın İstanbul’a gelecek olan Omar’ın transferini çok yakında açıklaması bekleniyor.

Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan'ın yeniden yuvaya dönmesinin ardından sarı-kırmızılılar bir oyuncuyla daha anlaştı.Yunan basınında çıkan haberlerde Omar Elabdellaoui'nin, Olimpiakos'tan ayrılacağı ve takım arkadaşlarına veda ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki oyuncu, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem" ifadelerini kullandı."Reddedemeyeceğim bir teklif"Yunan ekibinden neden ayrıldığını da açıklayan Omar Elabdellaoui, "Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" dedi.28 yaşındaki sağ bekin hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Sağ bekte gözde OmarGaleri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcularOmar Elabdellaoui'nin attığı şık goller;

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