G.Saray’dan Cavani bombası

Yeni sezon öncesinde Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya çalışan Galatasaray, Kolombiyalı golcünün yerini başka bir yıldızla doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani’yi gündemine aldı. Cavani’nin menajeriyle irtibata geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, Uruguaylı golcünün şartlarını sordu. Sarı-kırmızılı kulüp, Cavani’ye Falcao’nun sahip olduğu sözleşmeye benzer bir anlaşma sunacak. 33 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon Euro net ücret sunacak olan Galatasaray, bonus maddeleri de ekleyecek.

MUSLERA DEVREYE GİRECEK

Edinson Cavani’nin Uruguay Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Fernando Muslera bu transferde devreye girecek. Uruguaylı file bekçisi hem İstanbul’u hem de Galatasaray’ı Cavani’ye anlatarak başarılı santrforun sarı-kırmızılı kulübü seçmesi için önemli bir rol oynayacak. 33 yaşındaki yıldız oyuncuya Galatasaray dışında birçok talip var. Benfica, Cavani’ye yıllık 8 milyon Euro teklif etti. Ayrıca Leeds United ve Inter gibi kulüpler de Cavani için yarışıyor.

NAPOLİ’DE PARLADI

Uruguay ekiplerinden Danubio altyapısından yetişen başarılı santrfor, 2007 yılında Parma’ya transfer olarak Avrupa’ya adım attı. 2010 yılında Napoli’ye transfer olan tecrübeli forvetin yıldız burada parladı. Napoli’de gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Cavani, 2013 yılında 64,5 milyon Euro karşılığında PSG’ye transfer oldu. Fransa’da 7 sezon geçiren yıldız golcü, 22 kupa kazandı. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 22 maça çıkan Edinson Cavani, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Belhanda için teklif bekleniyor

Galatasaray’da gözden çıkarılan Younes Belhanda için teklif gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan ve Katar kulüpleri ile birlikte Sampdoria’nın radarında olan Faslı oyuncu için sarı-kırmızılı yönetime henüz teklif gelmedi. Yönetimin yıllık 3 milyon 350 bin Euro maaş alan ve 1 yıl daha kontratı olan Belhanda için gelecek teklifleri beklediği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun ise Galatasaray yönetiminden bonservisini talep etmesinden dolayı, transfer sürecinin uzayabileceği öne sürülüyor.

Babel’le yollar ayrılacak

Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile kadrosunu takviye eden Galatasaray’da vedalaşılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Maicon’u Al Nassr’a satan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel için Fulham’la pazarlık masasına oturacak. Premier Lig’e tekrar geri dönen Londra ekibinin, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek istediği ve nabız yokladığı ifade edildi.

Omar imzaya geliyor

Galatasaray’ın anlaştığı Omar Elabdellaoui, Olimpiakos’a veda etti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan 6 yıl taşıdığı kırmızı-beyazlı formaya eden 28 yaşındaki Norveçli futbolcu, Yunan basınına yaptığı açıklamada ayrılık nedenini “Reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim. Artık hoşçakal deme zamanı. Hepinize, bana desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” ifadeleriyle açıkladı. Galatasaray’ın İstanbul’a gelecek olan Omar’ın transferini çok yakında açıklaması bekleniyor.