Galatasaray transferde hız kesmiyor

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray yönetimi, transferin ilk gününde iki isim birden açıklayarak başlangıç yaptı. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Marcelo saracchi ve Henry Oyekuru’yu açıklayan sarı-kırmızılılar iki oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna kattı. Leipzig’den 1.5 yıllığına kiralanan 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Saracchi için, yarım sezonluk 800 bin Euro verilirken, Henry Onyekuru ise 6 ay için 1.1 milyon Euro ödenecek. Dün İstanbul’a gelen ve sağlık kontrolünden geçen iki oyuncu da Antalya kampından önce kendilerini sarı-kırmızılı takıma katacak resmi imzaları atacak. Uruguaylı oyuncunun transferi için Leipzig kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Böylece Finansal Fair Play’de eksiye düşmeden, önemli bir takviye gerçekleşmiş olacak. 2018’de River Plate’ten 12 milyon Euro’ya Alman ekibi Leipzig’e transfer olan 21 yaşındaki Saracchi, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi. Saracchi, bu sezon 7 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti.

ONYEKURU’NUN EVİ BİLE HAZIR

Geçen sezon Galatasaray’da gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran ancak gittiği Monaco’da fazla şans bulamayan Nijeryalı sol kanat Henry Onyekuru da, dün İstanbul’a geldi. Galatasaray, Monaco’ya ise herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek. Geçen sezon Galatasaray’da 14 gol atıp, 5 asist yapan Onyekuru, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Nijeryalı kanat oyuncusu, gittiği Monaco’da umduğunu bulamadı ve 4 maçta 1 asist üretti. Onyekuru, dün sarı-kırmızılı kulübün tesislerinin bulunduğu Florya’dan yeni aldığı evden bir paylaşımda bulundu.

SOL KANAT YENİLENDİ

Onyekuru ile birlikte Marcelo Saracchi’yi de alan Galatasaray, teknik heyetin isteğiyle sol kanadını hem yenilemiş hem de gençleştirmiş oldu. Nijeryalı yıldız, Galatasaray’da ısrarcı oldu ve kulübü Monaco’yu sonunda ikna etti. Rusya’dan da cazip teklifler alan Onyekuru, tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullandı. Ryan Babel’den memnun olmayan teknik heyet, ikinci yarı hücum planlarını Falcao-Onyekuru ikilisi üzerine kuracak.

Diagne, kampa alınmadı!

Mbaye Diagne, kiralık olarak forma giydiği Club Brugge’da devre arası kampı kadrosuna alınmadı. Katar’da yapılacak kampın kadrosunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran Belçika temsilcisi, Mbaye Diagne’nin yerine 18 yaşındaki yeni transfer Youssouph Mamadou Badji’yi kafileye dahil etti. Senegalli golcünün 29 kişilik kadroda yer almaması Galatasaray’a döneceği iddialarını güçlendirdi. Mbaye Diagne bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Stopere Godin veya Murillo

Christian Luyindama’nın sezonu kapatmasıyla stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, iki önemli ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılıların, İnter’den Diego Godin ve Sampdoria’dan Jeison Murillo ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama’nın yerini tecrübeli bir isimle doldurmak istiyor. Stoper arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Inter’den Diego Godin ile Sampdoria forması giyen Jeison Murillo’yu gündemine aldığı iddia edildi. Galatasaray’ın sezon başında Atletico Madrid’den bedelsiz olarak Inter’e transfer olan Diego Godin’i kiralamak istediği belirtiliyor. İtalyan ekibinde forma şansı bulamayan Uruguaylı stoperin takımdan ayrılmak istediği söyleniyor. Diego Godin’e Galatasaray dışında farklı takımların da ilgisi olduğu ifade ediliyor. Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Uruguay Milli Takımı formasını 135 kez giyerken 8 gol attı. Galatasaray’ın stoper takviyesi için Sampdoria forması giyen Jeison Murillo ile de temaslarının olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki defans oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtiliyor. 2023’e kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcu bu sezon 9 kez Sampdoria forması giydi. Jeison Murillo’nun kariyerinde, Barcelona ve Inter gibi dünya devleri bulunuyor.