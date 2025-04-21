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Galatasaray yıldız isimle sözleşme yeniledi

Galatasaray yıldız isimle sözleşme yeniledi

21:1821/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Torreira, 2022-23 yaz transfer döneminde transfer olmuştu.
Torreira, 2022-23 yaz transfer döneminde transfer olmuştu.

Galatasaray, Uruguaylı yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılının sonuna kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın sözleşmesini yeniledi.


Uruguaylı orta saha oyuncusunun mukabelesinin 2028 yılının sonuna kadar uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.



2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten Torreira, Galatasaray formasıyla 123 maça çıkarken, 4 gol 8 asiste imza attı.





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