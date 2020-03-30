PREMİER LİG

Galatasaray'a Xherdan Shaqiri'den kötü haber: Yıldız oyuncu için Sevilla da devreye girdi

Galatasaray'a kötü haber: Yıldız oyuncu için Sevilla da devreye girdi

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Liverpoollu Xherdan Shaqiri için, İspanyol ekibi Sevilla da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, İspanyollar ise 30 milyon euro karşılığında İsviçreli oyuncuyu almak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool Shaqiri'yi 2018 yazında Stoke City'den 13 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı.

Liverpool Shaqiri'yi 2018 yazında Stoke City'den 13 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı.

İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool'un formasını giyen Xherdan Shaqiri için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki oyuncunun bir başka talibi de İspanyol ekibi Sevilla oldu.

Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Sevilla ise bonservisiyle birlikte oyuncuyu almak istiyor. Liverpool'da deneyimli oyuncuyu kiralamak yerine satmanın peşinde.

  • Football Insider'ın haberine göre Sevilla, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için 30 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. Çok fazla forma şansı bulamayan Shaqiri ise, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Xherdan Shaqiri bu sezon 10 maçta 1 gol kaydetti.
Xherdan Shaqiri bu sezon 10 maçta 1 gol kaydetti.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Milli futbolcu Yusuf yazıcı Trabzonlulara yar...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.