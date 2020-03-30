Galatasaray'a kötü haber: Yıldız oyuncu için Sevilla da devreye girdi

İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool'un formasını giyen Xherdan Shaqiri için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki oyuncunun bir başka talibi de İspanyol ekibi Sevilla oldu.

Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Sevilla ise bonservisiyle birlikte oyuncuyu almak istiyor. Liverpool'da deneyimli oyuncuyu kiralamak yerine satmanın peşinde.