Galatasaray'a yeni Nijeryalı: Onyekuru'nun alternatifinin yanında sarı kırmızılıların eski kalecisi geri dönüyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru’dan oluşan boşluğu dolduracak ismi Hollanda’da buldu. Nijerya basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım Heerenveen’in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke’yi gündemine aldı. Galatasaray, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Monaco’ya geri dönen Onyekuru’nun yerine vatandaşı Ejuke’yi transfer etmenin planlarını yapıyor. Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde Çin’den gelen 8 milyon Euro’luk teklifi geri çevirirken, en az 10 milyon Euro istediği öğrenildi. 2017 yılında Norveç ekibi Valerenga’ya transfer olan Ejuke, geçen sezon 2 milyon Euro karşılığında Heerenveen’e geç mişti. Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti.

BOLAT: G.SARAY İLE GÖRÜŞÜYORUM

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Belçika’nın Antwerp takımında forma giyen kaleci Sinan Bolat, sarı-kırmızılı takım ile görüştüğünü söyledi. İsim vermeden İstanbul’dan bazı takımlarla görüştüğünü belirten milli futbolcu, “Galatasaray taraftarları bana mesajlar yolluyor. Hayırlısı neyse o olsun. Muslera’yla mesajlaştım” ifadelerini kullandı. Sinan 2014-15 sezonunda kiralık olarak Galatasaray’da oynamıştı.

Selçuk İnan’a özel veda

Futbolculuk kariyerini bitiren kaptan Selçuk İnan, dün son idmanına çıktı ve teknik heyet ile takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Tecrübeli futbolcu, “Bu sahada 9 yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım. Hepsini hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım” diyerek herkese teşekkür etti. G.Saray ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden “Yolun açık olsun kaptan. G.Saray’a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler” ifadeleri kullandı.