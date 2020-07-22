SÜPER LİG

Galatasaray'a yeni Nijeryalı: Onyekuru'nun alternatifinin yanında sarı kırmızılıların eski kalecisi geri dönüyor

Galatasaray’da yeni sezon kadro çalışmaları devam ediyor. Bu sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen ve kulübü Monaco’ya dönen Henry Onyekuru’nun yerine Hollanda ekibi Heerenveen’in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke’nin adı geçiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Chidera Ejuke

Chidera Ejuke

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru’dan oluşan boşluğu dolduracak ismi Hollanda’da buldu. Nijerya basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım Heerenveen’in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke’yi gündemine aldı. Galatasaray, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Monaco’ya geri dönen Onyekuru’nun yerine vatandaşı Ejuke’yi transfer etmenin planlarını yapıyor. Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde Çin’den gelen 8 milyon Euro’luk teklifi geri çevirirken, en az 10 milyon Euro istediği öğrenildi. 2017 yılında Norveç ekibi Valerenga’ya transfer olan Ejuke, geçen sezon 2 milyon Euro karşılığında Heerenveen’e geç mişti. Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti.

BOLAT: G.SARAY İLE GÖRÜŞÜYORUM

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Belçika’nın Antwerp takımında forma giyen kaleci Sinan Bolat, sarı-kırmızılı takım ile görüştüğünü söyledi. İsim vermeden İstanbul’dan bazı takımlarla görüştüğünü belirten milli futbolcu, “Galatasaray taraftarları bana mesajlar yolluyor. Hayırlısı neyse o olsun. Muslera’yla mesajlaştım” ifadelerini kullandı. Sinan 2014-15 sezonunda kiralık olarak Galatasaray’da oynamıştı.

Selçuk İnan’a özel veda

Selçuk İnan futbolculuk kariyerini noktaladı.
Selçuk İnan futbolculuk kariyerini noktaladı.

  • Futbolculuk kariyerini bitiren kaptan Selçuk İnan, dün son idmanına çıktı ve teknik heyet ile takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Tecrübeli futbolcu, “Bu sahada 9 yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım. Hepsini hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım” diyerek herkese teşekkür etti. G.Saray ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden “Yolun açık olsun kaptan. G.Saray’a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler” ifadeleri kullandı.

Galatasaray'ın anlaştığı Kerem Aktürkoğlu Play-Off maçında şov yaptı
Galatasaray'ın anlaştığı Kerem Aktürkoğlu Play-Off maçında şov yaptı

Alt liglerin en dikkat çeken oyuncularından biri konumunda olan Erzincansporlu Muhammet Kerem Aktürkoğlu, Artvin Hopaspor ile oynanan Play-Off karşılaşmasında adeta şov yaptı.Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bilinen genç oyuncu, mücadelede hat-trick yaptı ve takımına maçı kazandıran isim oldu.21 yaşındaki futbolcu mücadelede attığı bir penaltı golünde de penaltıyı kazandıran isim olarak dikkat çekti.Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 3. Lig Grup 1'de çıktığı 28 maçta 17 gol atarken 1 de asist yapmıştı.Kerem Aktürkoğlu&#39;nun diğer golü. pic.twitter.com/J9U9Vrca6u&mdash; Aslan News (@Aslanews) July 21, 2020

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da bir dönem kapandı: Selçuk İnan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.