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Spor

Galatasaray'da Erden Timur Emre Can ile görüştü

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Emre Can ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
10:18 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Emre Can'ın sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Emre Can'ın sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takım, dünyaca ünlü oyuncuların peşine düştü. Bu isimlerden birisi de Borussia Dortmund forması giyen Emre Can.


Görüşme yapıldı

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Borussia Dortmund'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Çan'ın menajeriyle görüştüğü iddia edildi. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede oyuncunun sarı-kırmızılı takıma olası transferi masaya yatırıldı.


Bu sezon Alman ekibiyle 38 resmi müsabakaya çıkan Emre Can, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Almanya Futbol Ligi Bundesliga'nın son haftasında Borussia Dortmund'la şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptırdı.



#Galatasaray
#Erden Timur
#Emre Can
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