Galatasaray’da Fernando Reges Sevilla’ya transfer oldu

Galatasaray’ın orta sahadaki başarılı isimlerinden olan deneyimli futbolcu Fernando Reges, İspanyol ekibi Sevilla ile anlaştı.

Sarı-kırmızılılar bu transferden 4 milyon 500 bin Euro kazandı. 31 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İngiliz ekibi Manchester City’den bonuslar hariç 5 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Fernando, sarı-kırmızılı forma ile geçirdiği iki sezonda 2 Spor Toto Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, 58 resmi müsabakada görev aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 4 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu, kariyerinde Galatasaray dışında Manchester City, Porto ve Estrela Amadora kulüplerinde forma giydi.

Fernando'dan imza sonrası ilk açıklama

"Transfer biraz zor olduğu çünkü Galatasaray zorluklar çıkardı. Monchi'ye teşekkür etmem lazım, benim burada olmam için çok uğraş verdi. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çok çalışmalıyım. Hangi bölgede oynarsam oynayım takıma katkı vermeye çalışacağım. Daha çok savunmaya dönük oynadım ama koç nerede oynamamı isterse orada oynayacağım."