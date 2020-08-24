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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi: O isimde sona gelindi!

Coulibaly transferinde sona gelindi

Transfer çalışmalarına devam eden ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, son olarak Norveç ekibi Sarspborg forması giyen Ismaila Coulibaly’le imza aşamasına geldi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Ismaila Coulibaly

Ismaila Coulibaly

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Özellikle defans özellikli bir orta saha arayan sarı-kırmızılılar, scout ekibinin bulduğu ve teknik heyetin de onay verdiği Ismaila Coulibaly’e yöneldi. Norveç ekiplerinden Sarspborg forması giyen 2000 doğumlu futbolcu ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, Norveç temsilcisine de bonservis ücreti olarak 1,4 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılıların, yeni haftada transferi tamamlaması bekleniyor. Öte yandan Sarpsborg’un Kristiansund maçı öncesi açıklamalarda bulunan Ismaila Coulibaly, adının Galatasaray ile anıldığının hatırlatılması üzerine, “Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey” dedi. 25 Aralık 2020 doğumlu İsmaila Coulibaly, Norveç’in Sarpsborg ekibinde forma giyiyor. Genç oyuncu, Sarpsborg’a 2019 yılında Mali’nin Duguwolofila ekibinden transfer edildi. Norveç ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coulibaly, merkez orta sahanın haricinde ileri uçta da görev alabiliyor. 2020’de 12 maça çıkan Malili oyuncu 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray Jefferson Lerma ile anlaşma sağladı
Galatasaray Jefferson Lerma ile anlaşma sağladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha oyuncusu arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mario Lemina ve Jean Michael Seri’nin kontratlarının sona ermesinin ardından takımlarına dönmeleriyle birlikte Galatasaray orta sahasında boşluk oluştu.Sarı-kırmızılılar, Mario Lemina’yı tekrar kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Southampton oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Galatasaray ise ön libero için başka bir ismi gündemine aldı.Lerma ile anlaşma tamamSarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig’de küme düşen Bournemouth’un 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncusu Jefferson Lerma’ya talip oldu. Cimbom’un Lerma ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenilirken, Bournemouth ile oyuncuyu kiralamak için pazarlık yaptığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 33 maça çıkan Lerma 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kolombiya ekiplerinden Atletico Huila altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2015’te Levante’ye transfer oldu. İspanya takımında gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çeken Lerma, 2018 yılında 28 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Bournemouth’a transfer oldu.Rodriguez iddiasıİspanya basını, Galatasaray’ın Real Madrid’in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez ile görüştüğü öne sürdü. Libertad Muhabiri Sergio Valentin’e göre; Real Madrid’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan James’e ilk teklifi Galatasaray yaptı. 29 yaşındaki Kolombiyalı yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile 14 maça çıkıp, 1 gol ve 2 asist kaydetti.Salih Dursun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

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