Coulibaly transferinde sona gelindi

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Özellikle defans özellikli bir orta saha arayan sarı-kırmızılılar, scout ekibinin bulduğu ve teknik heyetin de onay verdiği Ismaila Coulibaly’e yöneldi. Norveç ekiplerinden Sarspborg forması giyen 2000 doğumlu futbolcu ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, Norveç temsilcisine de bonservis ücreti olarak 1,4 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılıların, yeni haftada transferi tamamlaması bekleniyor. Öte yandan Sarpsborg’un Kristiansund maçı öncesi açıklamalarda bulunan Ismaila Coulibaly, adının Galatasaray ile anıldığının hatırlatılması üzerine, “Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey” dedi. 25 Aralık 2020 doğumlu İsmaila Coulibaly, Norveç’in Sarpsborg ekibinde forma giyiyor. Genç oyuncu, Sarpsborg’a 2019 yılında Mali’nin Duguwolofila ekibinden transfer edildi. Norveç ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coulibaly, merkez orta sahanın haricinde ileri uçta da görev alabiliyor. 2020’de 12 maça çıkan Malili oyuncu 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.