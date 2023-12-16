|
Spor

Galatasaray'da hedef Borna Sosa

Devre arasında sol bek sorununu çözmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Ajax'ın Hırvat oyuncusu Borna Sosa'yı istiyor.

09:51 - 16/12/2023 Saturday
Güncelleme: 10:30 - 16/12/2023 Saturday
Yeni Şafak
Borna Sosa & Angelino
Borna Sosa & Angelino

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek oyuncusu katmayı planlayan Galatasaray, daha önce de ilgilendiği Ajax'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Borna Sosa'yı tekrar gündemine aldı.


Sezon başında Ajax'a transfer olan Sosa, Hollanda'da istenilen uyumu yakalayamadı. Formasını altyapı oyuncusu Martha'ya kaptıran Hırvat oyuncu, devre arasında Hollanda ekibinden ayrılmayı düşünüyor.


Sosa'dan memnun kalmayan Ajax ise Angelino ile ilgileniyor. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İspanyol oyuncu Ajax'ın transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında bu durumu kullanarak Sosa'yı kadrosuna katmaya çalışacak.


Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Borna Sosa, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 asist yaptı.







#Galatasaray
#Borna Sosa
#Ajax
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Alperen Şengün 15 sayı attı, Houston Rockets galibiyet serisini 5’e çıkardı