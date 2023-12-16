Galatasaray'da hedef Borna Sosa

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek oyuncusu katmayı planlayan Galatasaray, daha önce de ilgilendiği Ajax'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Borna Sosa'yı tekrar gündemine aldı.





Sezon başında Ajax'a transfer olan Sosa, Hollanda'da istenilen uyumu yakalayamadı. Formasını altyapı oyuncusu Martha'ya kaptıran Hırvat oyuncu, devre arasında Hollanda ekibinden ayrılmayı düşünüyor.





Sosa'dan memnun kalmayan Ajax ise Angelino ile ilgileniyor. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İspanyol oyuncu Ajax'ın transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında bu durumu kullanarak Sosa'yı kadrosuna katmaya çalışacak.





Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Borna Sosa, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 asist yaptı.























