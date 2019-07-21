Galatasaray’dan 7 trasfere 1.8 milyon

Galatasaray, bu sezon kadrosuna kattığı futbolculara ödediği düşük bonservislerle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 yaz transfer döneminde 6 futbolcuya kiralama ve bonservis olarak 8 milyon 450 bin Euro harcarken, bu yaz döneminde ise aldığı 7 futbolcu için 1 milyon 800 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Galatasaray, bu yaz takviye ettiği 7 futbolcunun 5’ini bonservis vermeden transfer etti. Yeni sezon transferler çalışmaları kapsamında kadrosuna 7 yeni isim katan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor. UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde hareket eden Galatasaray, bu kapsamda yaptığı transferlerde ise bonservisi elinde olan oyuncuları tercih etti. Cimbom, kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk ile güçlendirdi. Bu futbolculardan 5’ini bonservis ödemeden alan Aslan, 1 isme bonservis, 1’ine de kiralama bedeli verdi. Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor’un bonservis bedeli için kasasından 300 bin Euro çıkarırken, Seri için ise Fulham’a 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti verdi. Aslan, bu transferlerin dışında daha orta saha ve forvete de takviyeler yapacak.

GEÇEN YAZ 8 MİLYON 450 BİN EURO HARCADI

Kamp dönemi başlamadan transferlerin çoğunu yapan, mevcut dönemde de bazı bölgelere nokta atışı yapmayı planlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezona göre hareketli günler yaşıyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu yaz transfer dönemini geçti. Cimbom, geçtiğimiz yaz döneminde Nagatomo, Muğdat, Onyekuru, Emre Akbaba, Ndiaye ve Ömer Bayram’ı transfer etmişti. Bu 6 transfer için sarı-kırmızılıların kasasından 8 milyon 450 bin Euro para çıktı.

Falcao’da yeni rakip İnter



Galatasaray’ın transfer listesindeki Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kolombiyalı golcüye İtalya Serie A ekiplerinden Inter’in talip olduğu belirtildi. Kolombiya basınındaki habere göre; Mauro Icardi’nin yerine golcü arayışlarını sürdüren Inter, Falcao ile ilgileniyor. Haberde; Inter’in dışında Galatasaray’ın da bu transferde ciddi olduğu ve golcü oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği vurgulandı. Fransız basınında ise, golcü yıldızın Monaco tarafından da gönderilmek istendiği ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle golcü oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı yazıldı.

Orta sahaya Mangala

Marcao ve Luyindama transferleriyle beğeni toplayan scout ekibi, orta saha için öneride bulundu. Galatasaray’ın ön libero için öncelik verdiği isimleri bitirememesi durumunda Stuttgart’tan Orel Mangala için harekete geçeceği öğrenildi. Anderlecht altyapısından yetiştikten sonra Borussia Dortmund altyapısında da bir süre kiralık olarak oynayan ve 2017 yazında Stuttgart’a transfer olan Mangala, geçen sezon 2. Bundesliga’da Hamburg formasıyla boy gösterdi. Ön liberonun dışında merkez orta sahada da forma giyen ve bu sezon 29 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 2 asist yaparken Almanya Kupası’nda da 5 maçta 1 gol 3 asistle oynadı.

Feghouli kariyer sezonunu yaşıyor

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, en verimli sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce kariyerinde kupa kaldırma başarısı gösteremeyen Cezayirli futbolcu, Galatasaray ile ilk sezonunu Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezonda da hem Süper Lig, hem Türkiye Kupası kaldırmayı başaran Feghouli, Cezayir Milli Takımı ile katıldığı Afrika Uluslar Kupası’nda da şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle 29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 3. kupasını kaldırma başarısını gösterdi.



