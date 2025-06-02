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Galatasaray'dan ayrılan Mertens ülkesine döndü

Galatasaray'dan ayrılan Mertens ülkesine döndü

17:462/06/2025, Pazartesi
AA
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Dries Mertens
Dries Mertens

Galatasaray'a veda eden Belçikalı yıldız Dries Mertens ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı. Havalimanına gelen Mertens, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Dries Mertens, Türkiye'den ayrıldı. İstanbul Havalimanı'na özel araçla gelen 38 yaşındaki futbolcu, ülkesi Belçika'ya döndü.


Eşi ve çocuğuyla havalimanına gelen Mertens, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.


Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.





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