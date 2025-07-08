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Galatasaray'dan bir takviye daha: Melike Pekel resmen açıklandı

Galatasaray'dan bir takviye daha: Melike Pekel resmen açıklandı

18:578/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
AA
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Melike Pekel
Melike Pekel

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Melike Pekel'i kadrosuna kattığını açıkladı. 30 yaşındaki santrforla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Melike Pekel'i kadrosuna kattı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrforla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Kariyerinde Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Bordeaux​​​​​​​ gibi önemli takımların formalarını giyen Melike Pekel, geçen sezonu Avusturya 1. Ligi şampiyonu St. Pölten'de geçirmişti.




#Galatasaray Kadın Futbol Takımı
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