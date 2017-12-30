Galatasaray’ın 2017 serüveni

Galatasaray’da 2017 yılını yönetimsel ve sportif olarak çok hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılı kulübün futbol takımı 2017 senesinde 3 teknik adamla çalıştı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yıla giren Galatasaray, ligin 20. haftasındaki deplasmandaki Kayserispor mağlubiyetinden sonra Hollandalı çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Aslan, sezonun geri kalanına Kardemir Karabükspor’un hocası Igor Tudor’u takımın başına getirerek devam etti. O sezonu kupasız kapatan sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonuna da Hırvat teknik adamla başladı. Galatasaray, Tudor ile de Yeni Malatyaspor deplasmandaki 2-1’lik yenilgiden sonra yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, ligin 17. haftasında takımı camianın efsane ismi Teknik Direktör Fatih Terim’e emanet etti.



12 futbolcu transfer edildi



2017 senesinde Galatasaray, transferde hareketli günler geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 2016-2017 sezonun devre arasında takıma Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues’i kattı.

2017-2018 yaz transfer döneminde ise takımı baştan aşağıya yeniledi. Aslan, Podolski, Wesley Sneijder, Bruma, Chedjou, Semih Kaya, Carole, Cavanda, Cenk Gönen ve Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı.

Onların yerine Carrasco, Latovlevici, Denayer, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Mariano, Maicon, Gomis ve Belhanda’yı takıma monte etti.

45 milyon 550 bin Euro transfere harcandı



Birçok Avrupa ekibinin peşinden koşan Portekizli futbolcu Bruma ile yollar ayrıldı. Galatasaray, genç futbolcuyu Alman ekibi RB Leipzig’e bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro’ya sattı. Sarı-kırmızılılar, 2017 yılında takıma transfer ettiği futbolculara 45 milyon 550 bin Euro harcadı.





Avrupa kupalarında Östersunds kazası



2016-2017 sezonunda cezası Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’i 4. sırada tamamlaması nedeniyle 2017-2018 sezonuna UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turundan dahil oldu. Bu turda İsveç ekibi Östersunds FK ile eşleşti. Aslan, Östersunds’a elenerek Avrupa kupalarına sürpriz bir şekilde erken veda etti.





Kupası geçen bir sezon



Galatasaray, 2016-2017 sezonunu kupasız tamamladı. Ligde 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle toplam 64 puan aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligi averajla 4. sırada tamamladı. Aslan, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunda Medipol Başakşehir’e elendi.

