Galatasaray'ın Boey ve Nelsson planı: 50 milyon euro

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Galatasaray'da oyuncuların değerleri ve talipleri arttı. Avrupa'nın birçok kulübü, sarı-kırmızılı oyuncuların peşine düştü. Özellikle Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, birçok büyük kulübün radarına girdi.





Gelecek sezon için transfer çalışmalarına soyunan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'ye giderek görüşmelere başladı. Timur'un İngiltere'de hem Nelsson ve Boey'i isteyen kulüplerle pazarlık masasına oturacağı hem de transfer görüşmeleri yapacağı öğrenildi.





Sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncu için de 25'er milyon euro talep edecek.





Palace'ın bekleri gidiyor





İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Crystal Palace, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey ile yakından ilgileniyor. Crystal Palace'ın kadrosunda bulunan iki sağ bekinin de kontratı sezon sonunda bitiyor. Hem Nathaniel Clyne hem de Joel Ward'la yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz ekibi, sağ bek bölgesini Boey ile güçlendirmenin planlarını yapıyor.





Tottenham Victor Nelsson'u istiyor





İki sezondur Galatasaray'ın defans hattında iyi işlere imza atan Victor Nelsson'un ise Tottenham'ın gündeminde olduğu öğrenildi.





Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Nelsson, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.





Sezon başında Sevilla'nın 13 milyon euro teklif ettiği Danimarkalı oyuncu, bir sezon daha takımda kalmaya ikna edilmişti.















